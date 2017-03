GENOVA. 17 MAR. Una coppia di immigrati ecuadoriani oggi ha chiuso in auto i figlioletti di 10 anni e di 9 mesi per un’ora e mezza per andare a fare la spesa. E’ successo in via Gramsci. Su segnalazione di alcuni passanti, che hanno visto i bimbi picchiare sui vetri, sono intervenuti gli agenti della Polfer.

I poliziotti hanno notato che i bimbi erano insofferenti e sudati. Sono quindi riusciti ad aprire una portiera e a fare prendere aria ai due fratellini. I genitori, quando sono tornati per riprendere l’auto, avrebbero riferito agli agenti che li avevano chiusi all’interno perchè non volevano svegliare il più piccolo e la zona “è malfamata e pericolosa” e avevano paura che potesse succedere loro qualcosa. I genitori sono stati denunciati per abbandono di minore.