GENOVA. 6 MAR. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti per una segnalazione di furto in atto, in quanto un cittadino aveva visto un uomo scavalcare un cancello che dava l’accesso ad un appartamento con giardino.

Il vano tentativo del ladro di nascondersi non è servito, infatti gli agenti lo hanno scovato accovacciato dietro una siepe.

L’uomo, un 33enne genovese, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e sottoposto alla misura di affidamento in prova con l’obbligo di permanere nella sua abitazione dalle 20.00 alle 6.00, è stato arrestato per tentato furto aggravato e denunciato per il porto abusivo di un coltello Opinel di 18 cm.

Durante le fasi dell’arresto gli agenti hanno sentito nel giardino visitato dal ladro un forte odore tipico di marjiuana provenire da un piccolo capanno con la porta aperta.

All’interno una vera e propria serra per la coltivazione di Cannabis con 5 piante rigogliose, luce artificiale con timer per l’accensione automatica, foglie in essiccazione, teli di isolamento termico.

Immediatamente sono stati contattati i due proprietari dell’abitazione che dormivano e non si erano accorti di nulla.

La perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di una confezione contenente semi di cannabis, un pezzo di hashish di 9, 86 gr e tre proiettili.

L’uomo, anche lui 33enne genovese, pregiudicato per reati inerenti gli stupefacenti e contro il patrimonio, è stato arrestato per coltivazione di sostanza stupefacente e denunciato per detenzione abusiva di munizionamento.

La moglie, una 24enne genovese, è stata denunciata per gli stessi reati.