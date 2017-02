GENOVA. 24 FEB. Cinque adulti e una bambina di 7 anni intossicate da monossido di carbonio. E’ il bilancio di un incidente che si è verificato in una caldaia di un palazzo in via Giorgio Chiesa a Quarto. I cinque intossicati sono stati soccorsi e trasportati al San Martino, la bimba al Gaslini. Altri quattro sono stati visitati per precauzione. I ricoverati abitano tutti nella stessa scala del condominio. A provocare l’intossicazione, stando a quanto ricostruito dai pompieri, il mal funzionamento degli scarichi di una caldaia, ora posta sotto sequestro dalle autorità competenti.

Gli intossicati, trattati anche in camera iperbarica, trascorreranno la notte in osservazione al pronto soccorso. Per fortuna, risultano tutti fuori pericolo. Il riscaldamento del palazzo, ovviamente, rimarrà spento almeno fino a domani. Secondo l’amministratore condominiale, l’impianto e la canna fumaria sarebbero stati sottoposti di recente alla dovuta manutenzione. Il monossido di carbonio è velenoso e insidioso perché è inodore, incolore e insapore.