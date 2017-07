GENOVA. 8 LUG. Lo scorso pomeriggio, in via Canevari, al termine di accertamenti, i carabinieri di un equipaggio del nucleo Radiomobile, hanno arrestato per “porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere” e “lesioni personali e minacce” un pugliese di 45 anni, gravato di pregiudizi di polizia, residente a Genova.

L’arrestato, al culmine di un violento alterco con un 65enne catanese, gli provocava delle ferite con un tubo di ferro lasciandolo a terra.

La vittima è stata quindi soccorsa dai volontari del 118 e trasportata all’ospedale San Martino.