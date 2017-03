GENOVA. 17 MAR. Come aveva preannunciato il presidente del Municipio Bassa Val Bisagno, Massimo Ferrante, sono partiti, i lavori di ripristino del marciapiede crollato a Genova in Via Ayroli, all’altezza del civ 33 a cura della Direzione Lavori Pubblici del Comune di Genova.

In particolare mercoledì erano stati posizionati i primi cartelli dei divieti di sosta e questa mattina è iniziata la sistemazione del cantiere, nel quale attualmente lavorano due operai.

Erano le 6.30 della mattina di Natale del 2016, quando era sprofondato un tratto di marciapiede danneggiando in parte i tubi dell’acqua sottostanti.

Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco e la municipale ed era stata sospesa l’erogazione idrica.

Erano poi state fatte le verifiche del caso per comprendere se c’erano stati dei danni strutturali per il condominio del civico 33, verifiche risultate negative ed era stata poi riaperta l’acqua.

Da quel momento la zona era rimasta recintata fino alla sistemazione del cantiere. (nel video di LN: i primi lavori nel cantiere).