Ieri notte in Via Argine Polcevera i carabinieri sono intervenuti per il salvataggio di un genovese di 30 anni, tossicodipendente, che stava tentando di lanciarsi dal ponte pedonale.

Il giovane è stato prontamente immobilizzato dai militari del Nucleo Radiomobile.

Dopo averlo calmato, i carabinieri lo hanno affidato ai sanitari di un’ambulanza del 118, che lo hanno trasportato all’ospedale “Villa Scassi” di Sampierdarena per essere ricoverato e ricevere le cure del caso.