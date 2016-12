GENOVA. 22 DIC. Le crociere si confermano tra le vacanze più apprezzate anche a Natale e Capodanno con Costa Crociere, che si sta avviando verso il “tutto esaurito” sulle 21 crociere, per un totale di 65.000 posti disponibili, a bordo di 11 navi, che permetteranno di festeggiare nelle più belle destinazioni del Mediterraneo, Caraibi, Sud America, Emirati, Seychelles e Madagascar, e per la prima volta anche India e Maldive.

Gli itinerari di punta per le feste sono ancora quelli della durata di sette giorni, anche se gli europei hanno preferenze diverse in termini di destinazioni.

Per gli italiani e gli spagnoli, così come per gli svizzeri, la meta preferita rimane il Mar Mediterraneo, grazie alla vicinanza con i porti che permettono di imbarcarsi comodamente per una crociera alla scoperta di città come Roma, Barcellona, Atene, Napoli e Marsiglia.



Al secondo posto i Caraibi per gli italiani e svizzeri, e gli Emirati per gli spagnoli. Francesi, tedeschi e austriaci preferiscono fuggire dal freddo invernale per una vacanza di totale relax al caldo sole dei Caraibi, grazie a crociere come quelle in partenza da Guadalupa, che visitano ogni giorno un’isola diversa. Il Mediterraneo è al secondo posto per tutte e tre queste nazionalità. Una curiosità è rappresentata dagli olandesi, per i quali le crociere più prenotate per le feste sono quelle con partenza da Dubai verso Emirati e Oman.

Una novità introdotta proprio questo inverno, ed apprezzata in particolare da italiani e francesi, sono le crociere di una settimana tra India e Maldive, che permettono di godersi in un’unica vacanza le splendide spiagge delle Maldive insieme ai paesaggi e alle antiche culture di Sri Lanka e India, visitando città dal fascino unico come Goa, Cochin e Mumbai.

Sarà un inizio d’anno davvero speciale per circa 2.000 ospiti di Costa Luminosa, che il 6 gennaio 2017 partiranno da Savona alla volta del viaggio dei sogni: il Giro del Mondo. Un’emozionante crociera di 106 giorni che accompagnerà gli ospiti alla scoperta delle meraviglie di 5 continenti, solcando 3 oceani e visitando 35 destinazioni, per poi fare ritorno in Italia, a Savona, il 22 aprile 2017.