Verona-Spezia, Di Carlo “Vittoria di grande personalità”

LA SPEZIA 5 APR. E’ decisamente soddisfatto il tecnico aquilotto Mimmo Di Carlo, : “Siamo venuti a Verona consci di dover fare qualcosa di diverso rispetto alle ultime partite ed in campo abbiamo dimostrato compattezza, mettendo in campo l’atteggiamento che serviva per mettere in difficoltà l’Hellas; gara di grande personalità, so bene che qualità hanno questi ragazzi, ora non dobbiamo perdere la concentrazione, perchè sabato ci aspetta un’altra gara difficile ed importantissima.

Abbiamo cambiato modulo senza rinunciare ad attaccare, passando ad un 3-4-1-2 con Maggiore trequartista, con due attaccanti sempre in movimento per non dare punti di riferimento agli avversari, interpretando un’ottima gara, senza mai abbassarci e creando diverse occasioni pericolose. Volevamo riscattarci dopo il ko con il Benevento e ci siamo riusciti, avendo anche quel pizzico di fortuna in più che troppo spesso è mancato; vittoria che premia un gruppo che lotta sempre con grande impegno e che fino alla fine farà il massimo per portare il più avanti possibile lo Spezia.

Il pubblico spezzino è caloroso, quando si perde la sofferenza è grande ed io capisco bene cosa provano, ma ripeto, questa squadra non si risparmia mai ed oggi siamo contenti di aver regalato a tutti una grande gioia, offrendo una prova di grande maturità che ci ha consentito di tornare da uno stadio importante con i tre punti, rimanendo così in piena corsa playoff.

La Serie B non è mai scontata, è un campionato di qualità dove ogni partita, a prescindere dal risultato, bisogna mantenere alta la concentrazione, resettare e ripartite; ora testa al Bari, gara in cui dovremo essere bravi a fornire un’altra prestazione maiuscola”.