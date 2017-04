Verona-Spezia, Di Carlo “Dovremo avere lucidità”

LA SPEZIA 4 APR. Sono passati appena due giorni dall’incontro con il Benevento, ma per le Aquile è già tempo di pensare alla sfida del “Bentegodi”, in programma domani sera alle 20:30, così il tecnico spezzino Mimmo Di Carlo, dal “Comunale” di Follo, sprona i suoi e analizza così i temi del momento: “Andiamo a Verona convinti di fare una prestazione da Spezia contro una grande squadra come il Verona, costruita per andare direttamente in Serie A, consapevoli che in questo momento bisogna reagire, cercando di mettere in campo qualcosa in più, lasciando negli spogliatoi i timori, magari indossando quell’elmetto che serve per parare un po’ di colpi.

Dobbiamo lavorare a testa bassa, con grande umiltà, il tempo per riscattarsi non manca, ma ora dobbiamo concentrarci al meglio e non lasciare nulla di intentato; l’impegno non manca mai, al momento siamo fuori dai playoff, ma la classifica è corta e noi non abbiamo nessuna intenzione di fare un passo indietro, bensì vogliamo guardare avanti e siamo determinati a fare del nostro meglio.

Il sabato non sempre riusciamo a proporre per tutta la gara ciò che vogliamo e sappiamo fare, pagando sempre a caro prezzo qualsiasi errore, ma ripeto, dobbiamo mettere in campo la forza e la determinazione di ribaltare questa situazione; a Verona servirà correre il più possibile, le pressioni dobbiamo lasciarle agli altri, noi dobbiamo scendere in campo con la testa libera, sfruttando al meglio le qualità che fanno parte del nostro dna.

Siamo consapevoli della passione dei tifosi, i quali sono sempre stati vicini alla squadra e la loro delusione è comprensibile, perchè amano la maglia bianca in maniera eccezionale, ma a loro dico di non dubitare dell’impegno di questi ragazzi, che faranno del loro meglio fino all’ultimo secondo della stagione per portare il più in alto possibile lo Spezia.

Abbiamo tanta rabbia dentro, importante usarla in maniera positiva, mantenendo lucidità e cercando di mettere in campo più coraggio; non dobbiamo subire la situazione attuale, bensì attaccarla tutti insieme”.