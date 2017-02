Verizon compra Yahoo con lo sconto di 300 milioni di dollari

GENOVA. 15 FEB. Verizon e Yahoo sono vicine all’accordo finale per le attività core di Sunnyvale. Verizon è disposta a pagare circa 4.8 miliardi di dollari, (prezzo del 16/7/2016) per l’acquisizione delle attività core di Sunnyvale ma ci sarà uno sconto di quasi 300 milioni di dollari sul prezzo della trattazione stabilito nella fase iniziale del contratto. Lo hanno affermato varie fonti vicine alla vicenda, secondo le quali le due società starebbero elaborando anche un accordo per la condivisione delle responsabilità a seguito, guarda caso, dei due ingenti attacchi di hackeraggio subiti da Yahoo negli anni passati, ultimo attacco 15 dic 2016 (askanews) ma rivelati solo dopo la firma dell’accordo originale da 4,8 miliardi di dollari. L’accordo potrebbe essere raggiunto anche se le indagini di Verizon non sono ancora concluse, sulle pressioni di alcuni manager che vorrebbero portare a termine il deal per poter così lavorare sull’integrazione delle due società. ABov.