Vento impetuoso in Liguria, 4 barche affondate a Sestri

GENOVA. 17 GEN. Oggi un vento impetuoso ha agitato il mare, portando via tutto dai cartelloni stradali, agli alberi, alle tegole dei tetti, ma ha alimentato gli incendi ed affondato le barche.

E’ il caso del porto di Sestri Levante dove quattro imbarczioni sono colate a picco, mentre cinque motopesca sono state costrette a lasciare il porto e ripararsi nella baia di Portobello e quattro pescherecci si sono riparati nel porto di Lavagna.

Secondo il bollettino meteo dell’Aeronautica militare, nel Tigullio il mare avrebbe raggiunto forza dieci.

Per la sicurezza dei cittadini i comuni di Santa Margherita, Rapallo, Chiavari e Sestri Levante hanno chiuso i parchi pubblici fino al 20 gennaio.

Parchi chiusi anche a Genova, ma solo per oggi. A Genova è chiusa per tutta la giornata la sopraelevata, a moto e furgoni telonati. Chiusa anche la fontana di piazza De Ferrari con l’area prospieciente interdetta in quanto diventata pericolosa pe ril ghiaccio.

Nel Comune di Rocchetta Vara, nello spezzino, ai Casoni sono state registrate folate di vento oltre i 150 km orari.