GENOVA. 13 GEN. A causa delle forti raffiche di vento che stanno colpendo Genova, soprattutto nel ponente, è stato chiuso il terminal Psa di Voltri – Prà.

Sospesa la movimentazione di carico e scarico dei container.

Possibili rallentamenti in zona Voltri per i mezzi pesanti che non possono accedere al terminal.