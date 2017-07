Ventimiglia, Tar ‘grazia’ No Borders allontanati da polizia: non creano pericoli

GENOVA. 13 LUG. “Non può essere considerato pericoloso socialmente chi dichiara, durante un controllo di polizia, di essere intento a partecipare a una manifestazione di migranti”.

Lo ha sottolineato oggi il Tar della Liguria, accogliendo il ricorso di sei antagonisti “No Borders” allontanati dai territori dei Comuni liguri nella zona frontaliera di Ventimiglia a seguito delle manifestazioni, alcune delle quali sfociate nei disordini registrati durante l’estate del 2016.

L’anno scorso, tra l’altro, il sovrintendente capo Diego Turra, 52 anni, era morto nella zona di Ventimiglia. Il poliziotto era stato colpito da un infarto mentre era impegnato in un servizio di ordine pubblico per sedare i disordini provocati da alcuni migranti e No borders.





Il Tribunale amministrativo della Liguria ha quindi annullato sei fogli di via disposti dalla Questura di Imperia per “pericolosità sociale” nei confronti di altrettanti attivisti pro migranti. Il Ministero dell’Interno è stato condannato a pagare le spese di giudizio.

I partecipanti al presidio, secondo la Questura, avrebbero organizzato o partecipato a manifestazioni e cortei non autorizzati e blocchi stradali, coinvolgendo i migranti ed “inducendoli a prendervi parte in gruppo suscitando in loro timori di attività falsamente definite come persecutorie da parte delle forze di polizia”.

Il Tar, accogliendo il ricorso di uno dei sei no borders colpiti da foglio di via, ha ribadito invece che “i delitti di cui era sospettato aver commesso, ovvero organizzazione e partecipazione a manifestazioni di protesta, erano ispirati da finalità politiche”.

I giudici hanno quindi considerato primaria la “tutela, costituzionalmente garantita, della manifestazione del pensiero, nonché nelle libertà di riunione e di associazione: la sola partecipazione ad un’associazione o a una riunione di cui non sia minimante provata una reale componente criminogena o destabilizzante non può avvallare il foglio di via”.