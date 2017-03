Ventimiglia, spariscono assegni francesi: è giallo

IMPERIA. 18 MAR. E’ giallo su un mancato recapito di un centinaio di assegni, da 20 euro a salire, riguardanti soprattutto pensioni complementari, destinati alla filiale transfrontaliera di Intesa San Paolo di Ventimiglia.

Si tratta di assegni provenienti da banche francesi che vengono stampati in un centro servizi di Parma per essere recapitati via posta, o direttamente tramite bonifico, a soggetti che abitano a Ventimiglia e che si appoggiano all’istituto di credito per ritirare i contanti. “

Diverse le denunce presentate ai carabinieri della locale compagnia, che stanno indagando per ricostruire la vicenda e tracciare il percorso dei titoli di credito apparentemente scomparsi.