IMPERIA. 14 GEN. Un migrante maghrebino che tentava di oltrepassare illegalmente il confine con la Francia, è caduto da un sentiero e ha riportato fratture multiple agli arti inferiori. E’ successo oggi nella collina a fasce a Grimaldi Inferiore, che a Ventimiglia divide l’Aurelia a mare da quella a monte presso il confine francese di Ponte San Luigi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari del 118, i quali hanno soccorso l’immigrato con non poche difficoltà. E’ stato necessario anche usare una motosega per tagliare alcuni arbusti e rovi per fare un varco per la barella dei soccorritori.

Sempre a Ventimiglia, un altro straniero oggi si è reso protagonista di un episodio di cronaca. Una giovane donna del luogo, che aveva seguito un corso di autodifesa personale, stamane ha messo ko un russo che l’aveva aggredita per rubarle lo smartphone e la borsetta. Il 30enne è scappato, ma poi è stato rintracciato ed arrestato dai carabinieri.