IMPERIA. 16 MAR. Medici Senza Frontiere ha installato due bagni chimici nella zona adiacente alla stazione, dove nelle ultime settimane decine di persone hanno trovato riparo durante la notte.

In seguito all’aumento degli arrivi di migranti al confine con la Francia, le condizioni igieniche per chi è costretto a dormire all’addiaccio sono diventate particolarmente difficili.

“I bagni chimici sono un servizio di base che riteniamo necessario in mancanza di altri servizi igienici accessibili di notte alla stazione. Questo ci sembra il minimo indispensabile per garantire non solo l’igiene, ma anche la dignità umana” spiega Andrea Anselmi, coordinatore di progetto per MSF a Ventimiglia.

Da Novembre 2016, Medici Senza Frontiere è presente al confine nord dell’Italia, a Ventimiglia e a Como, per fornire prima assistenza medica e psicologica ai migranti in transito. MSF lavora in stretta collaborazione con i volontari a livello locale, per fornire beni di prima necessità e facilitare l’accesso ai servizi presenti sul territorio.