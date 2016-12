IMPERIA. 21 DIC. Due immigrati irregolari, di nazionalità nigeriana, oggi sono stati salvati dalla polizia, dopo che sono stati trovati dentro il vano di un quadro elettrico su un vagone ferroviario francese, fermo in stazione a Ventimiglia. I due clandestini hanno rischiato di morire per la mancanza d’aria.

Il salvataggio in in extremis è stato effettuato da agenti della Polfer, saliti sul treno per i consueti controlli.

Ad attirare l’attenzione dei poliziotti sono stati alcuni colpi picchiati sulla paratia del vano che custodisce il quadro elettrico. I due stranieri, uno dei quali privo di sensi e l’altro allo stremo delle forze, sono stati trasferiti in ospedale, dove hanno ricevuto le prime cure.



Gli agenti hanno poi scoperto che avevano pagato a un passeur 150 euro ciascuno per il “passaggio” oltre confine.