Venerdì la Notte dei Licei Classici ad Albenga

SAVONA.11 GENN. Anche il Liceo Classico della “Città delle Torri” ha deciso quest’anno di aderire ad una manifestazione che, a livello nazionale, coinvolgerà ben 367 licei classici, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Si tratta di un evento che è rivolto soprattutto a tutelare il patrimonio culturale rappresentato dagli studi classici, un’eccellenza italiana che studiosi dell’università di Oxford hanno recentemente valutato e definito come il “più alto modello pedagogico del mondo occidentale”. L’ iniziativa al Liceo albenganese (ex Giovanni Pascoli) è aperta all’ intera cittadinanza e specialmente ai giovani che dovranno affrontare la scelta degli studi superiori. L’ingresso è libero è sarà consentito fino alla mezzanotte.

“Per la prima volta- ci ha spiegato la dirigente scolastica Simonetta Barile- anche il Giordano Bruno aderisce alla Notte Nazionale del Liceo Classico, una vera e propria notte bianca della cultura antica”.

Rappresentazioni teatrali, letture animate, conferenze, degustazioni ispirate al mondo antico si succederanno nei corridoi della sede di via Dante (terzo piano) a partire dalle ore 18. Dopo la lettura del brano dell’ Antigone di Sofocle (versi 332-364) scelto come introduzione a livello nazionale, la prima parte, nell’ Aula Magna, sarà dedicata a brevi lezioni che il pubblico potrà scegliere, a cura di docenti del Liceo (Giorgio Barbaria e Jacopo Marchisio), di uno studente dell’ultimo anno (Stefano Banaudi) e del dottor Matteo Paoletti, docente di Storia del Teatro presso l’Università di Genova.

“ Verranno trattati- prosegue la preside professoressa Simonetta Barile- con leggerezza e insieme con rigore temi di teatro antico, con un excursus particolare sulla maschera e i labirinti più o meno oscuri, e semiseri, dell’identità antica. Dopo una sosta gastronomica, in cui si potranno degustare specialità di cucina antica e il divino miele delle muse, impreziosito dalla ninfa Galatea, il pubblico, diviso in gruppi dalla Pizia del santuario di Delfi, a partire dalle ore 21 percorrerà un viaggio degno di Odisseo, scoprendo nelle aule della scuola scene di teatro tragico e comico, giochi enigmistici, poesie e ricette: tutto rigorosamente derivato dalle fonti antiche”.

Divertimento intelligente assicurato, all’ insegna di un’impresa che, prima di chiudersi con il dolcissimo Lamento di Danae di Simonide, dimostrerà come il mondo classico, pur nella diversità evidente rispetto al nostro, viva gli stessi problemi e proponga soluzioni che, se non sempre possiamo condividere, sarebbe però un delitto non conoscere.

Fra le proposte in programma vi sono: “Duello al sole: lo scontro “delle Antigoni e dei Creonti” nel teatro antico e non solo”, a cura di Stefano Banaudi e Jacopo Marchisio (alle 18 e 15); “Ma questo non è antico! – Regie contemporanee e teatro classico”, a cura di Matteo Paoletti dell’ Università di Genova (ore 18 e 50); “La maschera: viaggio semiserio nei labirinti dell’identità, a cura di Giorgio Barbaria ( alle 19 e 30); Pausa alla Trimalcione (alle 20 e 15) con degustazioni di piatti secondo ricette greco-latine con il delizioso dessert Galatea e il miele delle muse. A partire dalle 21 prenderà ol via il “Viaggio degli Odissei moderni attraverso lo specchio dell’antico”.

I partecipanti, divisi in gruppi, visiteranno le stanze curate da allievi e insegnanti del Liceo. Queste le situazioni proposte: Capricci del destino: il racconto di Edipo; Neanche Edipo l’avrebbe risolto: giochi enigmistici latini; Tutto per la pace: un episodio da Lisistrata di Aristofane; Alea iacta est. Il dado è tratto: un gioco dell’oca nel mondo classico; Apicio di qua, Apicio di là: i segreti della cucina antica; Notti attiche: Il senso della notte nella poesia greca e latina.

(Claudio Almanzi)