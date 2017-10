VENERDI’ 26 LUGLIO CONCERTO DELLA GALATA ELECTROACOUSTIC ORCHESTRA AL PORTO ANTICO

GENOVA. 24 LUG. venerdì 26 luglio 2013, alle ore 21, al Porto Antico di Genova, a conclusione delle 11 giornate di studio finanziate dalla Commissione Europea e dedicate alla “riconciliazione” della pratica improvvisativa delle musiche tradizionali con la pratica compositiva contemporanea attraverso l’uso delle nuove tecnologie, si svolge un concerto della Galata Electroacoustic Orchestra.

L’iniziativa, è stata presentata dall’assessore alla Cultura e al Turismo, Carla Sibilla, che ha sottolineato, tra l’altro, il “grande attivismo” del Conservatorio di Genova, e il direttore del Conservatorio Niccolò Paganini, Claudio Proietti, che ha dichiarato quanto siano “necessari e vitali” per gli studenti i “momenti di contatto con altre culture e linguaggi, anche per prendere coscienza delle proprie capacità, senza essere autoreferenziali”.

Sono intervenuti Patrizia Conti, responsabile delle attività internazionali del Conservatorio N. Paganini, che ha parlato di “sfida, nei giovani musicisti che si stanno formando, anche a livello umano”, ad esempio nel confronto con altre realtà politiche difficili, come quella turca; Roberto Doati, responsabile scientifico del progetto GEO, docente del Conservatorio N. Paganini, che ha esaltato l’ “azione etica e compositiva” del mettere insieme le persone – azione tipica della musica – e le caratteristiche del concerto di GEO, “basato sull’improvvisazione, che non è uno stile e non appartiene né all’est e né all’ovest”; Tolga Tüzün, direttore del dipartimento di musica della Istanbul Bilgi Üniversitesi, che ha sottolineato come sia “un atto politico la disponibilità all’ascolto degli altri” e come “la corruzione sia anche dovuta all’incapacità di ascoltare il suono”.