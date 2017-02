GENOVA. 17 FEB. Ad Arenzano, all’interno dei parcheggio del centro commerciale “Le Lampare” la pattuglia della locale Compagnia Carabinieri, deferiva in stato di libertà per “ricettazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” nonché come “cittadino straniero irregolare sul Territorio” un marocchino di 35 anni con pregiudizi di polizia.

L’immigrato è stato trovato in possesso di molteplici capi di abbigliamento con marchio contraffatto.