Vela, venerdì a Genova il via all’Italia Cup 2017

GENOVA 1 MAR. Prende il via il 3 marzo a Genova la Italia Cup 2017, manifestazione organizzata dallo Yacht Club Italiano in collaborazione con le Società Veliche Genovesi e la Associazione Italia Classi Laser, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela e con il patrocinio della Regione Liguria.

La regata è riservata ai Laser, una delle derive per singolo più popolari e diffuse al mondo, e con oltre 300 barche in arrivo a Genova, si conferma come una manifestazione di grande successo.

La base nautica per accogliere l’alto numero di partecipanti è stata organizzata presso i piazzali dei Saloni Nautici di Genova.

Il programma e il formato della regata

Le regate si svolgeranno nello specchio acqueo antistante il Lido di Albaro venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 marzo. Venerdì alle ore 14 sarà dato il via alla prima prova di giornata. Le regate proseguono sabato e domenica, la premiazione finale è in programma per le 16.30 di domenica 5 marzo.

Il formato della manifestazione è costituito da una serie di prove di qualificazione e una di finale. Per completare la serie di qualificazione dovranno essere disputate un minimo di 4 regate e le prove conclusive vedranno le flotte divise in due in base alle qualificazioni. Le regate si correranno in tre flotte: qualora una qualsiasi delle Classi Laser fosse divisa in batterie automaticamente si dovranno predisporre due campi di regata.

Le classi ammesse

Italia Cup 2017 è aperta alle classi Laser Standard, Laser Radial e Laser 4.7.

Il Laser

Il Laser nasce nel 1969 da un’idea del progettista Bruce Kirby: voleva una imbarcazione che fosse portata da una sola persona, facile da armare e da trasportare e con poche ma rigide regole di stazza. Con queste caratteristiche divenne velocemente una delle derive più diffuse al mondo, con più di 200.000 esemplari costruiti. Nel 1996 fece il suo esordio alle Olimpiadi di Savannah e con l’edizione di Rio 2016 parteciperà alla sua sesta Olimpiade consecutiva.

Al timone di questo monotipo di 4,23 metri si sono affermati alcuni dei migliori velisti al mondo. Robert Scheidt (BRA), Ben Ainslie (GBR), Paul Goodison (GBR) e Tom Slingsby (AUS) vantano l’oro Olimpico in questa classe.

Oltre al Laser Standard con la sua randa di 7,06 mq di superficie i più giovani e leggeri timonieri iniziano a regatare su questa classe con il Laser 4.7 mentre il Laser Radial con la sua randa di 5,76 mq è classe Olimpica femminile dal 2008.