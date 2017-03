Vela, successo a Recco per il Trofeo Salvi

GENOVA 28 MAR. In data 18 e 19 Marzo si è svolto nelle acque antistanti la spiaggia di Recco il 1° Trofeo Maurizio Salvi organizzato dal Club Amici Vela e Motore con la collaborazione del Club Vela Sori e il Patrocinio del Comune di Recco, riservato alle classi Fireball e Laser e dedicato alla memoria dello storico Presidente del Club Amici Vela e Motore, Maurizio Salvi. La prima giornata di regate è stata caratterizzata da un vento costante che ha raggiunto un massimo di 12 nodi permettendo il regolare svolgimento di due prove dirette dall’Ufficiale di Regata Adolfo Podestà. La giornata si è poi conclusa con una cena per equipaggi e accompagnatori presso la sede del C.A.V.M. facendo concludere in allegria la giornata di sport. Purtroppo domenica la totale assenza di vento non permetteva lo svolgimento di alcuna prova e gli equipaggi si sono ritrovati nella Sede Sociale per la premiazione accompagnata da un rinfresco. Nei Laser Radial si è classificato primo Federico Lolli della LNI Rapallo, mentre è stato Roberto Novella del CAVM Recco ad avere la meglio nella Classe Laser Standard. Vincitori nella Classe Fireball e del 1° Trofeo Maurizio Salvi sono stati Carlo Zorzi e Marco Maero del Circolo Nautico Torino. Ringraziamo la famiglia Salvi per il supporto nella manifestazione, la Croce Rossa di Serravalle Scrivia per l’ assistenza sanitaria, la Classe Fireball e i regatanti che hanno partecipato