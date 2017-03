Vela, ricco fine settimana nel Mar ligure

GENOVA 17 MAR. Importanti appuntamenti sono previsti nel prossimo fine settimana velico nelle acque della Liguria.

Ecco nel dettaglio l’agenda velica della I Zona:

LE PROSSIME REGATE IN LIGURIA

. dal 17 al 19 marzo ad Alassio, Settimana Velica Internazionale per la classe ORC, organizzata dal

CNAM Alassio. Regata di qualificazione per il Campionato italiano.

Bando

. il 18 e 19 marzo a Recco, Trofeo Maurizio Salvi per le classi Fireball e Laser, organizzato da CV

Sori e CAVM Recco

Bando

. il 18 e 19 marzo a Bordighera, Regata di San Giuseppe per le classi 420 e L’Equipe, organizzata da

CN Bordighera, YC Sant’Ampelio e CV Ventimigliese

Bando

. il 19 marzo a La Spezia, quinta giornata del Campionato di Primavera per la classe Meteor,

organizzata dai Circoli Velici Spezzini