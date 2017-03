Vela, prossimo week end la regata “50 anni di derive”

SAVONA 28 MAR. Sabato 1 e domenica 2 aprile si terrà la quinta edizione della regata “50 Anni di Derive”, nata nella tradizione dello storico Trofeo Boletto, che si è tenuto dal 1973 al 2011. La regata “50 Anni di Derive” è organizzata dallo Yacht Club Chiavari ed è riservata alle imbarcazioni delle classi Fireball, Contender, Strale e Laser (che parteciperà suddivisa nei tre raggruppamenti Standard, Radial e 4.7).

Per i Fireball assume particolare importanza, in quanto è valida come prova del Campionato Nazionale 2017. Come ogni anno le imbarcazioni si affronteranno in due giornate e in più prove nello specchio acqueo antistante Chiavari. Come ogni anno la manifestazione conta sulla partecipazione di numerosi equipaggi provenienti non solo dalla Liguria, ma anche da diverse altre regioni d’Italia come Emilia, Lazio, Toscana, e in varie edizioni anche dall’estero. Lo spettacolo delle vele che si contenderanno il Trofeo sarà visibile dal lungomare nel pomeriggio di sabato e nella giornata di domenica: invitiamo tutti ad ammirarlo per apprezzare appieno la bellezza di questo sport. Domenica, al termine delle regate, avrà luogo la premiazione con la presenza di autorità comunali e di alcuni rappresentanti della Tomasoni Topsail spa, che supporta l’organizzazione della regata.

Con questa regata si apre l’attività sportiva 2017 dello Yacht Club Chiavari, che proseguirà nel mese di aprile con la prima regata di vela d’Altura: il Trofeo Lions Club Chiavari Castello (evento benefico, in favore dell’Anffas Tigullio Est); nel mese di maggio, sabato 13 e domenica 14, si terrà la seconda edizione del Trofeo Memorial Franco Casareto, riservato alle Classi ORC, IRC, Libera e J80, che vuole ricordare Franco Casareto, Socio e Consigliere YCC prematuramente scomparso due anni fa; dopo l’estate la stagione agonistica YCC avrà il suo culmine con il Campionato Vela d’Autunno Yacht Club Chiavari, che comprende il Trofeo Marina Yachting (16-17 settembre), la Coppa e Trofeo Dallorso (7-8 ottobre) e la Regata Sociale Open Banco di Chiavari e della Riviera Ligure Memorial Romano Caselli (21 ottobre).