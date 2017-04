Vela, Porto Venere ospita tappa della Melges Word League

LA SPEZIA 7 APR. Dopo l’esordio della flotta Melges 32 con la prima tappa della Melges World League European Division (il cui successo è stato ottenuto dal team italiano Giogi di Matteo Balestrero), Porto Venere torna ad ospitare una appuntamento Melges World League nell’imminente fine settimana che vedrà protagonisti i campioni del Melges 20. La regata di Porto Venere costituisce il terzo evento della Melges 20 World League, il circuito mondiale di regate iniziato a febbraio negli Stati Uniti, con le prime due tappe (delle 16 stagionali programmate) in Florida, nelle acque di Miami. Sono oltre 30 i team (in rappresentanza di 9 Nazioni tra cui Russia, Australia, Giappone, Sud Africa, Polonia, Germania, Principato di Monaco, Svezia e Italia) attesi sulla linea di partenza del primo evento europeo Melges 20 World League. Tra i nomi dei candidati al successo della regata italiana spiccano quelli di Mascalzone Latino Jr. di Achille Onorato (Vicecampione del Mondo 2014) con alla tattica il neozalendese Cameron Appleton, Russian Bogatyrs di Igor Rytov (attuale numero 2 del ranking mondiale Melges World League), i monegaschi Arcora di Orel Kalomeni (affiancato alla tattica dal francese Sebastian Col), Raya di Matteo Marenghi Vaselli (insieme al tattico sloveno Branko Brcin) Synergy GT del veterano della Classe Valentin Zavadnikov. gli italiani Camay di Lauro Bonora (con Carlo Fracassoli), Maolca di Manfredi Vianini Tolomei, Mezzaluna di Marco Franchini e Asante Sana di Claudio Dutto solo per citarne alcuni. La flotta Melges 20 registra anche nuovi arrivi come il team di Gone Squatchin di Pietro Loro Piana, G3B Sailing Team Mendieta di Luigi Giannattasio, Vanite di Marco Aquila. Il primo segnale di avviso è fissato per venerdì 7 aprile alle ore 13.30.