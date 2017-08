Vela, il ricco menu della settimana in Liguria

GENOVA 17 AGO. Intenso fine settimana velico nel fine settimana in Liguria.

Ecco la lista degli appuntamenti più importanti:

. il 17 agosto a Ospedaletti, Memorial Stefano Sessini per le classi Optimist e L’Equipe, organizzato

da CV Ospedaletti

Bando

. il 19 agosto a S. Margherita Ligure, quinta giornata del Campionato del Tigullio – Trofeo

Renato Lombardi per Dinghy 12′ e Laser, organizzato dal CV S. Margherita Ligure

. il 19 e 20 agosto a Diano Marina, Trofeo Club del Mare per Optimist e tutte le derive, organizzato

dal Club del Mare

Bando – IdR

. il 20 agosto a Levanto, regata zonale per 470, Laser e tutte le derive, organizzata dal VC Levanto

Bando

. il 20 agosto ad Albenga, Trofeo LNI Albenga per la classe Optimist, organizzatop dalla LNI Albenga

Bando

…. E VELEGGIATE IN LIGURIA

. il 20 agosto a S. Margherita Ligure, Nonno & Nipote per la classe Dinghy 12′, organizzata dal CV S.

Margherita Ligure

. il 24 agosto a Sanremo, partenza della veleggiata Sanremo – Portofino organizzata dal CN Rapallo

con la collaborazione dello YC Sanremo e del CV Capoverde