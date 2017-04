Vela, a Rapallo iniziata la stagione agonistica Dinghy 12

GENOVA 6 APR. A Rapallo Sabato 1 e Domenica 2 Aprile le previsioni meteo davano il passaggio di una perturbazione con venti da Sud il Sabato ed una rotazione a NE la Domenica con possibili precipitazioni.

Sabato mattina siamo in 20 a Rapallo, altre 10 Barche arriveranno via mare da Santa Margherita, iscrizioni al CN con spuntino di focaccia, armiamo, Intelligenza a terra, ritardiamo l’uscita fino alle 13 poi scendiamo in acqua, c’è un onda residua molto fastidiosa ma vento zero, ciondoliamo per tre ore e siamo costretti a rientrare con le pive nel sacco.

Non resta che consolarci con la Cena all’Hotel Europa.

Domenica mattina anticipo di un ora come da Comunicato, la notte è piovuto ma adesso sembra graziarci, vento leggero da Nord, prima Prova OK, seconda il vento va calando, riduzione con le Barche quasi ferme. Aspettiamo sino alle Tre, senza ormai molte speranze, invece esce un bel NE, e facciamo la terza Prova con le raffiche al limite, due mezze scuffie, trepidazione in poppa, e rientriamo a vela.

Disarmiamo e alle 17,30 Premiazione al CN, la Classifica: Andrea Falciola, Fabrizio Bavestrello(passato al S.Orsola), Aldo Samele (con un nuovo Canarino Lillia in livrea molto elegante). Primo Master Titti Carmagnani, Primo Classico Nello