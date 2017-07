GENOVA. 19 LUG. Due giovani erano sull’autobus e hanno notato una donna, che indossava una vistosa collana d’oro, loro potenziale preda.

Scesi a Quinto, l’hanno seguita fino a quando, uno dei due gliel’ha strappata dal collo.

La reazione immediata della vittima, che ha chiesto aiuto ai passanti, ha permesso il tempestivo intervento di due volanti della Questura che hanno rintracciato i due fuggiaschi in via Majorana, trovandoli in possesso della collana appena rubata.





Entrambi diciannovenni e italiani, con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati in flagranza per furto aggravato everranno giudicati per direttissima.

Uno dei due è stato anche denunciato per furto aggravato in quanto trovato in possesso di un telefono cellulare che ha ammesso di aver rubato il giorno prima a Recco.