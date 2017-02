GENOVA. 26 FEB. Come già annunciato, Vito Vattuone è il candidato unitario alla segretaria regionale del Pd ligure, dopo il periodo del commissario renziano David Ermini. L’assemblea del partito democratico lo dovrebbe incoronare segretario il prossimo 26 marzo. Vattuone, 59 anni, ex sindaco di Casarza Ligure, consigliere provinciale e regionale, è senatore dal 2013.

Intanto, è già pronto un sondaggio, che sarà inviato agli iscritti del Pd la prossima settimana, sul nome del candidato sindaco da scegliere per le prossime elezioni amministrative di Genova 2017. In lizza, al momento, risultano in quattro e uno di loro potrebbe essere poi il candidato unitario del centrosinistra. Si tratta di Luca Borzani, Gianni Crivello, Lorenzo Cuocolo e Mario Tullo.

Dopo le lacerazioni, il commissariamento, le sconfitte in Regione ed a Savona, il Pd forse ha ritrovato un po’ di Unità.