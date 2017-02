Varazze: Obsession ed Outsider vincono nella 44Winter

GENOVA. 1 FEBBR. Mentre un vento eccessivo ha consigliato il Comitato di Regata del Campionato di annullare la prima prova, il giorno successivo invece la 44esima Winter Cup, al largo di Varazze, ha visto la flotta darsi battaglia, per la gioia del folto pubblico, che dalla costa, vista la splendida giornata, ha potuto seguire le spettacolari evoluzioni e le sfide mozzafiato.

Fra i Regata prima a tagliare il traguardo è stata “Obsession”, il First 45 di Mario Rossello della Lega Navale di Savona, che ha coperto il percorso in un’ ora 19 minuti e 53 secondi. Successo per Rossello anche in tempo compensato nella categoria ORC, nella quale ha preceduto “Spirit of Nerina”, l’X- 35OD di Mario Sena, C.N. Loano, e “X-Blues”, l’X-46 di Roberto Iorio, YC Parma.

Stessa classifica anche per gli IRC con Obsession e Spirit of Nerina che confermavano le posizioni, mentre al terzo posto ha chiuso “Scintilla J”, il J-39 di Antonio Macrì, YC Italiano.

Anche fra i Gran Crociera il primo a tagliare il traguardo in tempo reale ha vinto pure in tempo compensato. In questo raggruppamento ha vinto infatti “Outsider”, il First 36.7 di Sailactivity del CN Marina di Genova Aeroporto, davanti a “Seabubble”, di Wolfgang Reiter, CN Celle, ed a “Energy”, di Raffaele Sicignano del Varazze Club Nautico.

Il prestigioso Campionato invernale proseguirà l’11 ed il 12 febbraio. La tappa decreterà sia la classifica della 44esima edizione della Winter sia quella del Campionato Invernale del Ponente, che verrà assegnato a chi avrà ottenuto il miglior punteggio dato dalla somma dei piazzamenti nella 44Autumn e nella 44Winter.

Entrambe le premiazioni sono in programma per la domenica pomeriggio del 12 febbraio al Circolo Nautico di Varazze.

CLAUDIO ALMANZI