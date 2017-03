Var Group, azienda Hi-Tech assume 50 ingegneri sede Genova

GENOVA. 16 MAR. Var Group, società toscana del settore dell’Ict, con tre sedi in Liguria assume 50 ingeneri a Genova. Si crea un laboratorio, in Valbisagno, altamente qualificato nello sviluppo di programmi di intelligenza artificiale che permetterà di collegare alla Rete web qualunque apparecchio dotato di sensori. Questo laboratorio darà un supporto di multifunzionalità ed efficienza sui prodotti delle industrie italiane e straniere. L’intero progetto è stato presentato oggi nella sede dell’ Ente Regione Liguria. Grande spazio sarà dato anche all’IOT, (l’internet delle cose), quindi alla creazione di software intelligenti da inserire nelle macchine che usiamo tutti i giorni, come il frigorifero o la lavatrice, con sensori che dovranno raccogliere dati e le varie richieste dell’utente per trasformarle in multifunzionalità degli apparecchi. Var Group, società toscana del settore dell’Ict in questi anni ha aperto tre sedi in Liguria, due a Genova e una a Sarzana, dove lavorano circa cento dipendenti. Con l’apertura del laboratorio in Valbisagno l’azienda prevede la creazione di altri 50 posti di lavoro per ingegneri. «Questi due temi – ha spiegato Paola Castellacci, consigliere delegato – sono centrali nello sviluppo dell’offerta di Var Group. Stiamo inoltre valutando, un’ulteriore iniziativa legata alla costruzione di un gruppo per la gestione della manutenzione applicativa dei nostri clienti che utilizzano tecnologie SAP.» ABov.