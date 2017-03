GENOVA- 4 MAR. Diverse scritte, adesivi e danneggiamenti della porta d’entrata. Vandali in azione oggi nella nuova sede della Lega Nord Liguria a Sestri Ponente.

“Gesto vile e intimidatorio, ma la democrazia deve prevalere – spiega il segretario leghista Fabio Ariotti – non è la prima volta che siamo bersaglio di vandali e delinquenti. Prima nella vecchia sede di Multedo, ora anche in questa appena inaugurata. Se pensano di intimidirci si sbagliano di grosso, ci danno ancora più forza di andare avanti e combattere per i nostri ideali, che si basano sul rispetto, sulla lealtà e democrazia. Chiunque tenti di arrivare alla privazione della libertà di parola e pensiero non può andare d’accordo con le nostre idee e quindi va combattuto.

Il nostro è un obiettivo serio per cambiare questo sistema che paralizza il nostro paese e la nostra città. Se qualcuno pensa che il problema sia la Lega e le sue idee si sbaglia di grosso e dimostra di non aver capito quale sia il vero potere da combattere. Noi siamo un movimento spontaneo che viene dal popolo e che ha dimostrato di fare grandi sacrifici per la causa sociale, e per questo non ci potremmo mai fermare ne davanti alle difficoltà e tanto meno davanti alle intimidazioni”.