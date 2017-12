Vandali assaltano bus Amt 607, sindacato: città meravigliosa solo per loro

Notte di paura e di violenza sul bus Amt della linea 607. Alcuni giovani esagitati e ubriachi hanno usato le bottiglie di alcol come mazze da baseball per sfondare i finestrini del mezzo pubblico.

L’episodio è stato registrato all’altezza di piazza Sturla, intorno a mezzanotte e mezza. I vandali sono fuggiti indisturbati prima dell’arrivo dei soccorsi chiamati dall’autista. Il bus è stato poi sostituito.

“Siamo alle solite – ha denunciato stasera il sindacato Tpl Orsa – per la bravata di alcuni ragazzi ubriachi, Ant avrà un bus fermo per giorni in attesa di riparazione e gli utenti avranno un ulteriore disservizio vista la cronica mancanza di mezzi.





Ovviamente in assenza di telecamere nessuno pagherà per il danno, per l’interruzione di pubblico servizio e per il disagio agli utenti.

Nelle altre città ‘Moderne, Metropolitane, Meravigliose’ questo non accade. Serve un cambiamento concreto e tangibile adesso. Non c’è più tempo per gli impegni, le promesse o i progetti. Lavoratori e utenti non possono ulteriormente subire queste condizioni di lavoro e di viaggio”.