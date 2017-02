GENOVA. 17 FEB. A causa di una valigia sospetta abbandonata in corso Europa, nei pressi del cavalcavia di via Borghero, la Polizia Municipale ha chiuso alla circolazione il tratto interessato e la soprastante via Borghero.

Rallentamenti e ripercussione per i veicoli in uscita dal casello di Ge – Nervi e per tutta la viabilità da cso Gastaldi in poi

In corso le operazioni di controllo del caso.