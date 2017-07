Valeria Fascetti, una dietologa con il senso dello humor

GENOVA. 27 LUG. Valeria Fascetti, classe 1966, è un Medico Chirurgo genovese specializzato in Scienza dell’Alimentazione con indirizzo dietologico e dietoterapico.

Nel suo studio al n. 7 di via Nizza a Genova (010.3627347) esegue visite specialistiche con valutazione corporea impedenziometrica per il calcolo della massa grassa, massa magra, metabolismo basale ed eventuali intolleranze alimentari.

Esperta in omeopatia, malattie dismetaboliche, quali ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia e diabete, insegna da anni nutrizione presso UNI 3 di Genova con il corso “Nutrizione una via piacevole al benessere”.

Il suo approccio nutrizionale al paziente è differente dal classico avvicinamento-obbligo delle diete, bensì è di tipo educativo e comportamentale grazie anche allo studio effettuato di neurodietoterapia che permette di seguire persone affette da anoressia e bulimia.

Proprio il motto della dottoressa è quello di rendere i pazienti autonomi grazie anche a ‘schemi dietetici non pesati’ e ‘ricordando sempre che dieta significa mangiare’.

Medico Nutrizionista ed esperta in Omeopatia e Geriatria, la Dottoressa Fascetti, esegue un’accurata visita medica per valutare dapprima le condizioni cliniche del paziente, le eventuali presenze di intolleranze alimentari e le abitudini di vita quotidiana.

Poi dopo aver preso le misure antropometriche tradizionali quali, il peso, l’altezza e la circonferenza addome, provvede all’analisi della composizione corporea attraverso l’uso dell’impedenziometria, un sistema diagnostico non invasivo che consente a tutti i soggetti adulti, compresi atleti e donne in gravidanza di valutare la massa corporea ed il calcolo del metabolismo basale.

Proprio l’obiettivo primario della Dottoressa Fascetti è quello di aiutare i propri pazienti a nutrirsi in modo equilibrato e non privativo per ottenere e mantenere lo stato di salute nel tempo.

Sul sito internet è possibile sia fissare un appuntamento, che porre delle domande, un vero e proprio consulto online, in merito ad argomenti nutrizionali, omeopatici e geriatrici.

Infine, com’è giusto che sia, farsi due risate, nella sezione ‘humor’ perché come dice lei ‘Un po’ di humor non guasta mai…”

Maggiori informazioni http://www.valeriafascettidietologa.it