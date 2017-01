GENOVA. 8 GEN. Bracconieri in azione, anche con le temperature rigide di questi giorni. Ieri un lupo è stato ucciso in Val d’Aveto e l’Enpa presenterà un esposto-denuncia in procura.

“Il corpo di un lupo – ha comunicato Enpa Genova su Facebook – è stato consegnato dalla polizia provinciale al Centro Recupero Animali Selvatici ENPA in Campomorone . L’animale, rinvenuto in Val d’Aveto da Marco Giuliano, un escursionista amante degli animali,presenta un’evidente ferita da arma da fuoco, presumibilmente una carabina. Ci troviamo quindi di fronte a un gravissimo atto di bracconaggio, di cui verrà data comunicazione alla magistratura. Si tratta di un esemplare maschio giovane, di circa un anno e mezzo, i cui caratteri anatomici permettono di escludere si tratti di un ibrido. Il lupo è un animale particolarmente protetto dalla direttiva habitat dell’Unione europea , negli ultimi anni abbiamo assistito alla ricolonizzazione naturale dell’Appennino e delle Alpi, partita dagli ultimi esemplari rimasti all’inizio degli anni 70 in Abruzzo. Anche questo spiacevole episodio conferma l’importanza che ha avuto la realizzazione da parte di ENPA del CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici), riferimento , non solo per i cittadini ma anche per le istituzioni, in materia di fauna selvatica. Ci auguriamo che episodi di questo genere siano di monito alle autorità per intensificare i controlli e la presenza sul territorio”.