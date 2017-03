GENOVA. 9 MAR. Migranti in Valbisagno, i residenti si ribellano, distribuiscono volantini di protesta ed organizzano una manifestazione contro l’insediamento previsto a Villa Ines.

“Giovedi’ 16 marzo alle ore 17 – si legge nel volantino di protesta sottoscritto dai comitati Salita Canova e Tutela Futuro di Struppa – presso l’incrocio tra via Lucarno e via Struppa ci sara’ una manifestazione autorizzata contro l’insediamento di migranti in atto presso ‘Villa Ines’ di salita Canova! in Val Bisagno! I cittadini del quartiere sono stati lasciati completamente all’oscuro da questa operazione senza la minima garanzia di sicurezza! E’ una vergogna! Partecipate numerosissimi!”.

A raccogliere le istanze della cittadinanza sono stati i consiglieri municipali Paolo Aimé e Maurizio Porrini, che hanno presentato un’interrogazione urgente al Municipio IV – Genova Media Val Bisagno. L’argomento sarà affrontato durante la prossima riunione del consiglio di Municipio.