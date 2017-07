GENOVA. 4 LUG. Estate, vacanze in Liguria con i migranti. Ondate di migranti non si fermano. Nell’ultima settimana a Genova ne sono arrivati oltre 450.

Oggi in pullman da Crotone sono arrivati a Genova altri 50 migranti, destinati alle strutture di accoglienza della Liguria nei Comuni che hanno aderito al sistema Sprar.

Venti sono stati assegnati alla provincia di Genova, e sono stati alloggiati tutti fuori dal capoluogo, tra Bogliasco, Campomorone e Savignone.





Genova ha infatti da mesi esaurito le quote di migranti che le spettavano.

Gli altri trenta stranieri giunti in pullman stamane da Crotone, sono stati distribuiti nelle altre tre province liguri. Dieci ad Imperia, 10 a Savona ed altrettanti a La Spezia.

Nella mattinata di ieri erano arrivati 29 migranti, provenienti da Reggio Calabria, che sono stati così distribuiti: 10 per Genova, 7 per Savona, 6 per Spezia e 6 per Imperia.

http://www.prefettura.it/genova/contenuti/Arrivi_migranti_2017-5543815.htm