Va in archivio il 18° Primazona Winter Contest

GENOVA. 12 FEB. Week end di grande festa per i 190 Optimist protagonisti dell’atto conclusivo del 18° Primazona Winter Contest, il campionato invernale ligure promosso dall’assessorato allo sport della Regione Liguria con regia affidata allo Yacht Club Italiano in collaborazione con i Circoli Velici Genovesi e con il coordinamento della I-Zona FIV. Due giornate fredde nelle acque del Lido di Albaro, come sempre caratterizzate dalla perfetta sinergia tra tutti gli organizzatori per garantire le migliori condizioni di regata a tutti i partecipanti. Vento da terra di intensità media 20, con punte di 25-26 nodi. Quattro prove per gli Juniores, due il sabato e due la domenica, mentre i Cadetti gareggiano soltanto una volta nella prima giornata, per ragioni di sicurezza in quanto non è consentita loro la partecipazione con situazioni ventose superiori ai 20 nodi. Mattatore assoluto, tra gli Juniores, è Marco Gambelli, quattro vittorie con i colori del Club Nautico Senigallia, mentre in campo femminile sorride Silvia Galuppo dello Yacht Club Italiano. Silvia conquista un primo e due secondi posti, scartando un terzo, mentre i migliori risultati di Arianna Giargia (Varazze Club Nautico), seconda ragazza nella classifica generale, ottiene un primo, un secondo e un quinto posto. Terza (quinta nella generale) Alice Lenarda del Diporto Velico Veneziano. Il podio maschile è completato da Francesco De Felice (LNI Milano) e Dario Ghigliotti (Yacht Club Italiano), rispettivamente quarto e sesto nella graduatoria complessiva. Tra i Cadetti la spunta Mosè Bellomi (Fraglia della Vela Riva) su Pio Cosentino (Yacht Club Sanremo) e Augusto Cardellini (Fraglia della Vela Riva). Prima cadetta è Chiara Autano (LNI Albisola), seguita da Martina Mulone (Circolo Nautico Ilva) e Marta Sciutto (Circolo Nautico Albenga).

Il Trofeo Marina Gelmi, dedicato alla dirigente I-Zona scomparsa nell’estate 2016 e assegnato al più giovane piazzato della categoria Cadetti, va a Manuel Scacciati (Circolo Velico Torre del Lago Puccini), nato il 24 gennaio 2008. Per tutti, prima e dopo la premiazione, la possibilità di riscaldarti con i prodotti Latte Tigullio e Grondona. “Ringrazio tutti coloro che in questi tre week end hanno dedicato il loro tempo al buon esito del Primazona Winter Contest – spiega il presidente I-Zona Gianni Belgrano – Le condizioni climatiche ci hanno messo a dura prova ma oggi, al termine dell’evento, possiamo dire di aver centrato i nostri obiettivi, ripagati da un’ottima partecipazione”.