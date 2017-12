Intorno alle 15,30 di oggi i vigili del fuoco del distaccamento di Multedo sono intervenuti per spegnere un principio d’incendio in un palazzo di Via Vianson a Pegli.

Infatti, un quadro elettrico aveva preso fuoco, per cause ancora da accertare.

Molti residenti avevano segnalato il fumo che era uscito dall’edificio.





Il tempestivo intervento dei pompieri ha scongiurato ulteriori pericoli. Non si registrano feriti, né intossicati.