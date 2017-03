GENOVA. 23 MAR. Giovedi scorso un vigile urbano in borghese, appena smontato dal turno di notte, stava passando in piazzale Parenzo dove ha notato uno scooter parcheggiato sul marciapiedi di fronte ad un panificio. Nonostante fosse ormai libero dal servizio ha seguito il proprio intuito e ha controllato, tramite lo smartphone, la targa dello scooter, che è risultato rubato.

Immediatamente, ha tolto il motociclo dal cavalletto spostandolo di qualche metro. Dopo qualche minuto un giovane è uscito dal panificio con un pacco di focaccia e ha chiesto proprio al vigile notizie dello scooter che aveva lasciato li davanti. Il vigile ha indicato lo scooter e il giovane si è diretto verso il motociclo, mettendosi il casco e accingendosi a partire. A quel punto l’agente lo ha raggiunto e fermato, qualificandosi.

Il 19enne si è giustificato dicendo che lo scooter gli era stato prestato da un conoscente. Il ragazzo è stato denunciato per ricettazione e lo scooter, rubato alcuni giorni prima in via Gualco, è stato riconsegnato alla proprietaria assieme al caso utilizzato dal ragazzo, anche quello nella lista di oggetti rubati assieme al veicolo.