GENOVA. 1 APR. Un operaio di circa 50 anni è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Genova, dopo la caduta da un’impalcatura presso un cantiere di Uscio.

Il cinquantenne, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio ed è precipitato per circa otto metri riportando diverse fratture in tutto il corpo. L’operaio è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino con l’elicottero dei vigili del fuoco.