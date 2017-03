Usb Vigili del fuoco: “Albenga…cercasi una caserma sicura”

SAVONA. 12 MAR. Usb, Unione sindacale di base dei vigili del fuoco con una piccata nota, con tanto di foto, invita i cittadini “a visitare le condizioni del distaccamento dei pompieri di Albenga, costretti a lavorare in una situazione di costante rischio”.

“Non ci sono parole – scrive Usb – per esprimere il nostro disappunto verso una amministrazione che spende montagne di euro in assurdi sprechi, risparmiando invece sulla schiena dei lavoratori facendoli ‘fessi’ reinvestendo i ‘quattro scudi’ nella riforma delle carriere.

Le contraddizioni nella pubblica amministrazione sono nascoste sotto il tappeto e basta cercare per mettere in discussione le parole che siamo soliti a sentirci ripetere a ogni legittima richiesta: non ci sono soldi.

Allora chiediamo pubblicamente come mai la nostra cara e amata direzione regionale, che alloggia ancora nell’attico del quartiere ‘IN’ di Genova, spende 260000 Euro di affitto annuo è da sei anni in cerca di un ‘monolocale’ alternativo dove a circa 1000 metri in linea d’aria esiste la ‘caserma’ genovese, una scatola cinese di sei piani con una densità di un operatore ogni 80 mq.

Albenga è l’esempio della ‘cattiva’ gestione di una amministrazione incapace di creare e mantenere le normali condizioni legittime nei luoghi di lavoro.

Alleghiamo le foto che evidenziano la totale assenza nella manutenzione di una caserma dei pompieri…”