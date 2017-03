SAVONA. 15 MAR. Si è messo a gridare ‘Allah akbar’ su un treno regionale Bologna-Venezia, scatenando il panico fra i viaggiatori che hanno chiamato il 112. L’immigrato, un 38enne marocchino, era già stato espulso dalla città di Savona con provvedimento della questura ligure ed è stato denunciato per procurato allarme. Il fatto è successo ieri, poco dopo la partenza del convoglio da Bologna. I Carabinieri lo hanno riconosciuto grazie alla descrizione fornita dal capotreno e da altri testimoni. Il marocchino ha confermato di aver gridato sul treno ‘Allah è grande’ in lingua araba, tentando di giustificarsi dicendo di aver pronunciato la frase in un momento di preghiera. La sua versione è stata ritenuta tuttavia poco credibile, visto che l’uomo era ubriaco quando è stato fermato.

Il 38enne oggi è stato rimpatriato in Marocco. L’immigrato risultava senza fissa dimora, con precedenti di polizia e con a carico il decreto di espulsione emesso solo alcune settimane fa dalla questura savonese. Come tanti altri stranieri, non lo aveva rispettato.