SAVONA. 27 MAR. Mercoledì 29 marzo 2017 alle ore 15.30 lo scrittore cerialese Maurizio Pupi Bracali presenterà il suo nuovo romanzo giallo ambientato nel ponente savonese, “La seconda vita” (Edizioni del Delfino Moro).

La presentaione avverrà presso il Circolo Ricreativo “Santinelli” di Via Magnone, a Ceriale, nell’ambito degli incontri organizzati dall’Unitre Comprensionale Ingauna, Sezione di Ceriale.

In questa conversazione col pubblico l’autore sarà affiancato da Paolo Ascoli e da Gianni Cerruti responsabile della Sezione Unitre cerialese.

L’ingresso è libero per chiunque voglia essere presente e non solo per gli iscritti Unitre.