Ungheria, 5 cantuné arrestano 1500 migranti irregolari: sindaco li chiama eroi

ASOTTHALOM. 18 FEB. Altro che cantuné di Genova, ghisa di Milano, civich di Torino, pizzardoni di Roma. Cinque agenti della polizia municipale di Asotthalom (1800 anime in prima linea al confine ungherese con la Serbia) negli ultimi mesi hanno arrestato oltre 1500 migranti irregolari, che sono stati immediatamente espulsi dal territorio dello Stato europeo. Un “record” di cui va orgoglioso il noto sindaco della destra radicale Laszlo Toroczkai , nuovamente intervistato dalla Bbc proprio nei giorni in cui Tony Blair lancia la sua crociata per far cambiare idea ai britannici sulla Brexit: “Cinque contro 1500. Sono degli eroi che pattugliano il confine anche di notte”.

Il primo cittadino del Comune ungherese ha elogiato i suoi uomini in divisa, rispondendo alle domande sulla sua discutibile ordinanza che prevede vari divieti sul territorio: banditi i veli islamici, stop assoluto alle moschee in qualsiasi forma, off limits per i migranti e restrizioni per gay e lesbiche.

“Il sindaco sono io e decido io. Per musulmani e migranti – ha detto in sostanza Toroczkai – da noi non c’è spazio. Qui siamo tutti bianchi, europei e vogliamo tutelare le nostre tradizioni. Per noi è molto importante. Gli stranieri sono benvenuti, ma non ci interessa creare una società multiculturale. L’Europa appartiene agli europei. L’Asia agli asiatici. L’Africa agli africani. E’ semplice. Se ricominceranno le migrazioni di massa, costruiremo un’altro muro, con filo spinato elettrificato. Per le persone omosessuali non c’è nessun divieto, tranne quello di propagandare il loro orientamento sessuale. Se l’opinione che si esprime va contro la famiglia tradizionale, va censurata e sanzionata”.

L’ordinanza del sindaco, che appartiene al partito ultranazionalista Jobbik in contrapposizione con quello nazionalista del premier Viktor Orban, ha suscitato un mare di polemiche. Il Prefetto della provincia ungherese ha presentato un esposto alla Corte Suprema, chiedendo l’abrogazione del provvedimento. Tuttavia, la maggioranza della popolazione del piccolo Comune si è schierata dalla parte del sindaco e il partito Jobbik, al secondo posto nei sondaggi, incalza e preoccupa non poco quello di Orban. Prossime elezioni politiche nel 2018.