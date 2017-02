GENOVA. 20 FEB. Purtroppo per il pubblico genovese Martha Argerich questa sera non suonerà sul palco del Carlo Felice perchè per un improvviso motivo di salute la grande pianista ha annullato l’intera tournée italiana, che prevedeva concerti a Torino, Firenze ed appunto anche Genova.

Pertanto il concerto GOG di stasera lunedì 20 febbbraio alle ore 21, che prevedeva la presenza della Argerich e Lilya Zilberstein,viene sostituito dal concerto della signora Lilya Zilberstein che eseguirà musuche di Schubert, Schubert-Liszt, Beethoven e Chausson.

Lilya Zilberstein è salita alla ribalta internazionale nel 1987 ,vincendo il Concorso Busoni di Bolzano. Da allora la pianista , moscovita di nascita e ora tedesca d’adozione, non ha smesso di girare tutta l’Europa, l’America del Nord e del Sud e l’Asia. Lilya Zilberstein ha cominciato lo studio del pianoforte a 5 anni, nel 1985 ha vinto il Concorso Russo e il Concorso Pan-Sovietico di Riga. E’ stata invitata dai Filarmonici di Berlino e Claudio Abbado per la prima volta nel 1991, e insieme hanno poi suonato ripetutamente e registrato per Deutsche Grammophon i Concerti no.2 e 3 di Rachmaninov. Zilberstein ha suonato con molte altre orchestre prestigiose : Chicago Symphony Orchestra, Orchestra Sinfonica Tchaikovsky di Mosca, London Symphony e Royal Philharmonic Orchestra di Londra , l’Orchestra della Scala a Milano, Staatskapelle di Dresda, ecc. Oltre che con Claudio Abbado, ha suonato con molti importanti direttori. Nel 1998, le è stato attribuito a Siena il Premio Internazionale “Accademia Musicale Chigiana” e dal 2011 è titolare della classe di Pianoforte della prestigiosa Accademia senese. Nel 2009 ha festeggiato i suoi primi venti anni di carriera con una lunga tournée europea in duo con Martha Argerich e la collaborazione con la famosa artista argentina continua tuttora ogni anno.

La Giovine Orchestra Genovese precisa che chi ha acquistato il biglietto può scegliere se ottenere il rimborso totale o parziale (il biglietto per il nuovo programma avrà il costo di € 20) nel caso volesse ascoltare il nuovo programma. Si può ottenere il rimborso totale entro e non oltre lunedì 27 febbraio presso i nostri uffici da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 16.

La conversione del biglietto per il nuovo concerto (e di conseguenza il rimborso parziale) si può effettuare presso i nostri uffici da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 16 o lunedì 20 febbraio dalle ore 19,30 presso il banco ricevimento all’entrata del Teatro Carlo Felice. Chi ha acquistato il biglietto on line può richiedere il rimborso contattando l’assistenza clienti del canale di acquisto utilizzato.

FRANCESCA CAMPONERO