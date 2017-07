Una tartaruga sulla spiaggia di Voltri (Foto)

GENOVA. 15 LUG. Questa notte Stephanie non credeva ai suoi occhi. Dopo aver chiuso la pizzeria Stefy’s Top di Pegli ha deciso di fare un giro in spiaggia a Voltri e si è trovata davanti una ‘tartaruga gigante in spiaggia’.

Ha preso al volo il suo smartphone e l’ha fotograta. Pubblicando poi l’immagine su un post del suo profilo Facebook: “Non è da tutti i giorni vedere una tartaruga gigante in spiaggia 😍

Mai visto niente di più bello…”

Si trattava di una tartaruga della specie protetta Caretta Caretta, tipica del Mare Mediterraneo.





L’esemplare si trovava sul bagnasciuga della spiaggia di Voltri, davanti al chiosco-bar della passeggiata. Non si sa per quale motivo, forse per deporre le uova, anche se è strano che abbia scelto una spiaggia cittadina, non molto lontana dal porto.

In ogni caso la ‘tarta’ è rimasta sulla spiaggia di Voltri per poco tempo perché dopo alcuni minuti si è rituffata in mare.

(Nella foto di Stephanie Palatsoudis la tartaruga sulla spiaggia di Voltri).