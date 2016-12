GENOVA. 21 DIC. Gesto degno di nota quello di stamattina che ha riguardato buona parte degli atleti della Canottieri Elpis che si sono recati al Gaslini per fare una donazione di sangue.

Gli atleti presenti erano una quindicina, più 4 ‘veterani’. Alcuni erano alla prima donazione altri fedelissimi dell’ago e c’era tra i veterani, Laura, che lo dona da 32 anni.

A due atleti – Davide Mumolo e Alan Bergamo – hanno prelevato del sangue in più per effettuare delle ricerche essendo due ragazzi particolarmente dotati.



“Lo staff – spiegano dalla società – è stato eccezionale come al solito e si è prestato insieme al Primario Gino Tripodi a posare con le felpe Elpis che gli abbiamo portato come regalo per la loro disponibilità.