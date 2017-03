GENOVA. 21 MAR. Una app in 4 lingue, un mezzo per dare un nuovo sistema di guida ai giovani e meno giovani per Palazzo Reale.

La nuova app, presentata dalla direttrice di Palazzo Reale Serena Bertolucci nasce per dare “un nuovo sistema di guida ai giovani. L’app è uno di questi così come il caro, vecchio foglio di sala. Noi dobbiamo parlare ogni tipo di linguaggio perché il visitatore deve ritrovare se stesso nel museo e lo deve fare nella sua lingua”.